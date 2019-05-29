Sosyal medya tartışması silahlı kavgaya döndü: 4 yaralı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, yaşları 13 ila 17 arasında değişen iki grup arasında sosyal medya üzerinde başlayan tartışma parkta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olay, dün saat 22.00 sırlarında Gümabibey Mahallesi Bağcılar 33'üncü Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen A.K., B.A., H.İ.Ç., A.G ile diğer grupta olan B.A., O.D. ve B.Ö., arasında sosyal medyada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İki grup, buluşmak için parkta randevulaştı. Buluşmanın ardından grup arasında süren tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, iddiaya göre grupta bulunan B. A., av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu, A. K., B. A., H.İ.Ç. ve A.G. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

