‘’Sosyal Medya Tasarısı Basın Özgürlüğüne Tehdit’’

CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, sosyal medya tasarısını, ‘’uluslararası şirketleri Türkiye’nin liderleri adına daha fazla haber sansürlemeye zorlama girişimi’’ olarak niteledi. Said, ‘’Türkiye’de sosyal medya paylaşımları uzun süre gazetecilerin yargılanması için kullanıldı. Sunulan tasarı gazetecileri kamuoyuyla bilgi paylaştıkları için gazetecileri daha da riske atmış olacak. Parlamentoya söz konusu tasarının bu halini reddetme çağrısında bulunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 21 Temmuz’da TBMM’ye sunulan yasa tasarısının taslağını incelediklerini belirtti. Yazılı açıklamada, tasarıda 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerinden kullanıcı verilerini Türkiye’de depolamalarının ve yerel temsilcilerin bulunduğu ofis açmalarının istendiği hatırlatıldı.

Türkiye’de sosyal medya platformları üzerinde devlet denetimini arttırdığı gerekçesiyle eleştirilen sosyal medya yasa tasarısına Gazetecileri Koruma Komitesi’nden tepki geldi. Açıklamada, ‘’Tasarı uluslararası şirketlerin Türkiye liderleri adına daha çok haberi sansürlemeye zorlama girişimi’’ denildi.

Türkiye’de meclise sunulan sosyal medya tasarısına Gazetecileri Koruma Komitesi’nden tepki geldi. Açıklamada ‘’tasarı basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit’’ olarak nitelendi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayı başlarında yaptığı bir konuşmada ‘’Bu tür platformlar bizim ülkemize ve halkımıza yakışmıyor’’ sözleri de hatırlatıldı. CPJ’in araştırmasına göre, Türkiye’nin dünyada en fazla sayıda gazetecinin cezaevinde bulunduğu ülke konumunda bulunmasına da açıklamada atıfta bulunuldu.

CPJ, ‘’Türkiye gazeteciliği sosyal medyadan ortadan kaldırmak üzere hukuki süreci halihazırda kötüye kullanıyor; Twitter’ı 2018 yılında medya kuruluşları tarafından yönetilen çok sayıda hesabı askıya alması konusunda ikna etmeyi başardı. Twitter ve Reddit’ten gelen gelen şeffaflık raporları, Türkiye’nin, yetkililerin en fazla içerik kaldırılması talebinde bulunduğu ülke olduğunu gösteriyor’’ ifadeleri yer aldı.

