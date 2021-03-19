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Sosyal medya tefecilerine operasyon

19.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 18 şüpheliden 12’si adliyeye sevk edildi.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 18 şüpheliden 12’si adliyeye sevk edildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden verdikleri ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle vatandaşları borçlandırdıkları öne sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Operasyon neticesinde yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtilen 2’si kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan 12’si adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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