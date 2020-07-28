Sosyal Medya Teklifine Uluslararası Tepki

TBMM’de bugün görüşülen sosyal medya yasa teklifine uluslararası camiadan yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin bu teklifle ilgili attığı adımlardan kaygı duyduklarını belirtti. Throssell, teklifin devlete medya üzerindeki kontrolunu daha da sıkılaştırmak için güçlü araçlar sağlayacağını kaydetti. Throssell konuyla ilgili açıklamasında, “Onaylandığı takdirde yasa, Türkiye’de halkın ifade özgürlüğü, bilgi edinme, sosyal hayat ve siyasete katılma haklarını daha da baltalayacak. Bunun yanında, bağımsız gazetecilik için gerekli olan platformları daha çok zayıflatacak” ifadesini kullandı. Türkiye’de bağımsız medyanın zaten ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Throssell, “Bu kaygılar, Corona pandemisi bağlamında daha da arttı. İçişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle sağladığı verilere gören az 510 kişi pandemi ve devletin buna karşı attığı adımlar hakkında ‘temelsiz’ ve ‘provokatif’ olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımları nedeniyle göz altına alındı” dedi.

Throssell, internet sitelerinin toptan erişime kapatılmasının ifade özgürlüğü hakkıyla uyumlu olmadığının altını çizerken, aynı durumun bant genişliğini sınırlama gibi adımlarla internet sitelerini fiilen erişilemez hale getirmeye yönelik tedbirler için de geçerli olduğunu belirtti. Teklifin Türkiye’de halkın anonim şekilde iletişim kurma hakkına zarar veren unsurlar da içerdiğine işaret eden Throssell, “Devletin haber sitelerindeki haberlerin geri çekilmesini isteme yetkisinin genişletilmesinden de endişeliyiz” ifadesini kullandı. Throssell, sosyal medya platformları gibi ifade özgürlüğü açısından önem taşıyan forumlarla ilgili hukuki ve düzenleyici adımların ancak kapsamlı görüşmeler ve kamuoyunda geniş çaplı tartışmalar temel alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. HRW: “Sansürde yeni bir karanlık dönemin işareti” İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de dün yaptığı açıklamada, hükümetin sosyal medya üzerinde daha fazla denetim kurma çabalarının internet ortamında sansürü önemli ölçüde arttıracağını belirtti.

HRW program direktör yardımcısı Tom Porteous, “Geçmesi halinde yeni yasa, hükümete sosyal medyayı kontrol etme, istediği takdirde içerik kaldırtma ve bireysel kullanıcıları keyfi biçimde hedef alma imkanı sağlayacak. Sosyal medya, haberlere erişmek için bu platformu kullanan çok sayıda kişi açısından can simidi vazifesi görüyor dolayısıyla bu yasa internet sansüründe yeni bir karanlık dönemin işaretini veriyor” açıklamasını yaptı. Porteous, “İfade özgürlüğüne değer veren ve bunun savunuculuğunu yapan herkesin, medyayı ve tüm eleştirel sesleri susturarak otokrasinin inşa edildiği bir ülkede bu yeni kısıtlamaların ne kadar zarar verici olacağını anlamaları çok önem taşıyor. Sosyal medya şirketleri, Türkiye’ye, bu yasayı geri çekmesi için güçlü ve net bir çağrıda bulunmalı ve Avrupa Birliği de bu çağrıyı kararlılıkla desteklemeli” dedi. Uluslararası Af Örgütü: “Türkiye’de ifade özgürlüğüne en sert saldırı” Uluslararası Af Örgütü de, TBMM’de teklif üzerinde yapılacak oylamayı, “Türkiye’de ifade özgürlüğüne karşı en son ve belki de en sert saldırı” olarak niteledi.

Örgütün Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, Türkiye’de gazetecilerin zaten eleştirel haberleri yüzünden hapiste yıllarını geçirdiklerine ve sosyal medya kullanıcılarının da yetkilileri kızdırmama amacıyla kendi kendilerini denetlemek zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, “Kabul edildiği takdirde bu düzenlemeler, hükümetin internet üzerinde sansür ve sosyal medya kullanıcılarına karşı adli kovuşturma yetkisini önemli ölçüde arttıracak. Bu, internette ifade özgürlüğü hakkının açıkça ihlali ve uluslararası insan hakları yasaları ve standartlarına aykırı” ifadesini kullandı. Merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi de geçen hafta yaptığı açıklamada, teklifi “basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit” olarak nitelemişti. CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, sosyal medya teklifini, “uluslararası şirketleri Türkiye’nin liderleri adına daha fazla haber sansürlemeye zorlama girişimi’’ olarak niteledi. Said, “Türkiye’de sosyal medya paylaşımları uzun süre gazetecilerin yargılanması için kullanıldı. Sunulan tasarı kamuoyuyla bilgi paylaştıkları için gazetecileri daha da riske atmış olacak. Meclise söz konusu tasarının bu halini reddetme çağrısında bulunuyoruz’’ ifadelerini kullanmıştı.