Sosyal medya: Türkiye'de dijital medyanın ekonomik büyüklüğü ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerinin ardından sosyal medyanın denetlenmesi ile ilgili tartışmalar hız kazandı.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, kızı Esra Albayrak'a Twitter üzerinden gelen yorumlara tepki göstererek, "Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için" dedi.

Erdoğan'ın 1 Temmuz'da dile getirdiği bu sözlerin ardından AKP hükümeti sosyal medyaya düzenleme getirecek yasa taslağı üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Henüz bu taslağın sosyal medya mecralarını nasıl kontrol altına almayı planladığı netlik kazanmadı; ancak dijital medyanın ekonomik bir güç olarak gün geçtikçe daha önemli bir yer edindiği biliniyor.

YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya kanallarına özel içerik üreten hesaplar çoğalırken şirketlerin reklam ve pazarlama faaliyetleri için dijital medyaya ayırdığı pay sürekli artıyor.