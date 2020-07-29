Sosyal medya: Türkiye'de dijital medyanın ekonomik büyüklüğü ne kadar?

Twitter, Facebook gibi milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerine bir dizi yükümlülük ve yaptırım öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerinin ardından sosyal medyayı düzenleyecek yasa teklifi üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştı.

1 Temmuz'da AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, kızı Esra Albayrak'a Twitter üzerinden gelen yorumlara tepki göstererek, "Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için" dedi.

Diğer yandan dijital medyanın ekonomik bir güç olarak gün geçtikçe daha önemli bir yer edindiği biliniyor.

YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya kanallarına özel içerik üreten hesaplar çoğalırken şirketlerin reklam ve pazarlama faaliyetleri için dijital medyaya ayırdığı pay sürekli artıyor.