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  4. Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'

21.01.2020 05:26 | Son Güncelleme

BBC Victoria Derbyshire programına konuşan sosyal medya ünlüleri, her gün tanımadıkları insanlar tarafından seks karşılığı para teklifi aldıklarını anlattı. İçlerinden biri, "sosyal medyanın, erkeklerin bir sonraki cinsel ilişkilerin için bir katalog haline geldiğini" söylüyor.

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'

BBC Victoria Derbyshire programına konuşan sosyal medya ünlüleri, her gün tanımadıkları insanlar tarafından seks karşılığı para teklifi aldıklarını anlattı. İçlerinden biri, "sosyal medyanın, erkeklerin bir sonraki cinsel ilişkilerin için bir katalog haline geldiğini" söylüyor.

İngiltere'deki Love Island (Aşk Adası) programına katılarak ünlenen Tyne-Lext Clarson, "Bu lüks fahişelik" diyor ve ekliyor:

"Bana böyle mesajlar attıklarına göre Instagram'da binlerce güzel kıza benzer mesajlar yolluyorlardır."

Clarson, 19 yaşında ilk uygunsuz teklifini aldığını, akşam yemeği ve içki karşılığında 20 bin sterlin önerildiğini söylüyor.

Love Island'da yer aldıktan sonra bir ajansın mail atarak Dubai'de beş gece karşılığı 50 bin sterlin önerdiğini, bunun karşılığında gizlilik anlaşması imzalayarak orada olanları kimseye anlatmama sözü vermesinin istendiğini anlatıyor.

Teklifi reddettiğini belirten Clarson, Instagram'da lüks ürünleri ücretsiz olarak alamayan ve zorlanan influencer olma heveslilerinin bu tür tekliflere daha açık olmak zorunda kalabileceğinden endişeli.

Influencer nedir?

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan ve takipçilerini etkileme gücüne sahip olan kişilere, İngilizce'de influence (etki, nüfuz) kelimesinden yola çıkarak influencer deniyor. Bu kişiler paylaştıkları fotoğraflarla insanları bir yere tatile gitmeye, bir ürünü veya hizmeti satın almaya yönlendirebildiği için şirketler bu insanlara çok sayıda ücretsiz ürün ve hizmet veriyor.

Önemli bir etkileşim

Love Island'ın üç sezonunda oynadıktan sonra Dubai'de bir adama bir yıl eşlik etme karşılığında 100 bin sterlin, istediği tüm kıyafetler ve çantaların alınması teklifi aldığını belirten Rosie Williams, aldığı mesajları BBC'ye gösterdi.

Rosie Williams, sosyal medya ünlülerinin ahlaksız teklifler hakkında birbiriyle pek konuşmadığını söylüyor

Williams, sosyal medya kullanıcılarının buna hazırlıksız yakalandığını söylüyor:

"Ünlenirken troller, hayatınızın dramatik bir şekilde değişeceği gibi konularda uyarılar alırsınız ama kimse erkeklerin sizi satın alabileceği hakkında uyarmaz.

"Bu konu sosyal medya ünlüleri arasında tartışılmıyor. Bazılarımız karşılığı seks yapmadığımız için bunu tartışmaya ihtiyaç duymuyor ya da bazılarımız da geçmişte bunu yaptığımız için tartışmaya utanıyor."

Kadınlar kendilerine gönderilen mesajları bizimle paylaştı

Victoria Derbyshire programı, ünlü sosyal medya kullanıcılarından bazılarının aldığı mesajları gördü. Bu mesajlar arasında erkeklerin doğrudan para karşılığı seks talep ettiği mesajların yanı sıra, zengin müşterileri adına mesaj atan aracılar da vardı.

Adını açıklamak istemeyen bir İngiliz de seks karşılığında 10 bin sterlin ve tatil paketi sunan bir mesaj aldığını aktarıyor.

Adını Isabel olarak veren kadın, televizyon yarışmasına katıldıktan sonra Instagram'da kendisinden 10 yaş büyük bir erkek tarafından mesaj aldığını anlatıyor:

"Önce tasarımcıların ürettiği el çantaları verdi. Finansal olarak baskın olma fetişi vardı, yüzlerce sterlin harcayarak bana çanta almak ona cinsel bir haz veriyordu.

"Ben de o dönem takipçilerimden etkileşim almakta zorlanıyordum. Sanırım bu yüzden teklifi kabul ettim."

Adamın teklifinin ardından 18 ay boyunca görüşmediklerini fakat her gün konuştuklarını belirten Isabel "Oradayken çok nazikti. Yemekte içerken maddi durumumu sordu ve ben de 5 bin sterlin borcumun olduğunu söyledim" diyor ve ekliyor:

"Bana, 'Benimle seks yap, sana onun iki katını vereyim' dedi. Sonrasında otel odasına gittik. Hislerim aşağılanma ve kendimden rahatsız olma karışımıydı.

"Ama bu bir tür fahişelik değil. Bu zamanla gelişen, hedef gözeten bir ilişki. Fahişelik ise bir yabancıyla para karşılığı anlaştığın zaman olur diye düşünüyorum."

Sömürü

Feminist örgüt Object'ten Heather Brunskell-Evans, kadınların sömürüldüğünü savunuyor

Kadınların cinsel nesneleştirilmesine karşı kampanya yürüten feminist grup Object, kadınların neden "çok cazip" teklifleri kabul ettiğini anladıklarını söylüyor.

Heather Brunskell-Evans, "Böyle teklifleri kabul eden kadınlar 'fahişelik' kelimesini duymak istemiyor. Ama aslında yaptıkları para karşılığı bedenlerini satmak" diyor ve ekliyor:

"Erkekler kadınlara influencer olmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyor ama sonuç olarak bu bir sömürü ve kadınların para karşılığında istemedikleri şeyleri yapması gerekiyor, bu da onları utandırıyor."

Ünlülerin menajerliğini yapan Rob Cooper, yalnızca kadınlara değil erkeklere de benzer teklifler gönderildiğini belirtiyor.

"Üst düzey influencer veya sosyal medya yıldızlarının her gün bu tür mesajlar aldığını söyleyebilirim" diyen Cooper, sosyal medya platformlarının kullanıcıları bu tür sözlerinden sorumlu tutmasının bir yolu olması gerektiğini belirtiyor.

BBC'ye bir açıklama yapan bir Facebook sözcüsü ise "Instagram'da seks istemi veya fuhşa tolerans tanımıyoruz. Kurallarımızı çiğneyenler engelleniyor. Instagram'ın insanların kendilerini ifade edebilmesi için güvenli bir yer olmasını istiyoruz. Platformda tacizin önüne geçebilmek için yeni araçlara büyük yatırımlar yapıyoruz" diyor.

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