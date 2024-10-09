SON DAKİKA | Discord'a erişim engeli getirildi! Discord neden kapatıldı?

Gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suç olaylarıyla gündeme gelen çevrimiçi konuşma platformu Discord’a gece yarısından sonra Ankara 1. Sulh Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kısa süre önce sosyal medya ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklere yönelik adli soruşturmaların başlatıldığını açıklamıştı.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Tunç, "Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Toplumu suçtan korumak hukuk devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz” paylaşımında bulundu.

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ!

Bakan Tunç'un açıklamasından birkaç saat sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.

“YASAKÇI OLMAK İSTEMİYORUZ ANCAK…”

Hafta sonu İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.