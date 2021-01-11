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Sosyal medya uygulaması Parler çevrim dışı oldu

11.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya uygulaması Parler çevrim dışı oldu

ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler, çevrim dışı kaldı.

BBC'de yer alan haberde Amazon'un Parler'e sağladığı web sunucu hizmetini kesmesinin ardından platformun çevrim dışı olduğu belirtildi.

Parler'in Üst Yöneticisi (CEO) John Matze platformun mümkün olduğunca çabuk yeniden çevrim içi olacağını belirterek, fakat bunun bir haftayı bulabileceğini kaydetti.

PARLER'E APPLE VE GOOGLE'DAN AMBARGO

Apple ve Google, ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'e ambargo uygulamıştı.

Apple ve Google, Trump taraftarlarının Twitter'a alternatif olarak gördüğü Parler'i uygulama mağazasından çıkarmıştı.

Amazon ise Parler'in şirket kurallarını defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle web sunucu hizmetinden men edileceğini duyurmuştu.

ABD basınında ise Parler'e uygulanan ambargo, Trump ve taraftarlarının sesini kısma girişimi olarak değerlendiriliyor.

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Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.

(AA)

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