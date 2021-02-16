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Sosyal medya uygulaması Parler yeniden çevrim içi!

16.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya uygulaması Parler yeniden çevrim içi!

ABD Kongresine baskının ardından çevrim dışı kalan sosyal medya uygulaması Parler, yeniden çevrim içi oldu.

Sosyal medya platformu, yaptığı açıklamada, uygulamanın tekrar kullanıma açıldığını duyurdu.

Platformun eski CEO'su John Matze'nin şubat ayı başında kovulmasının ardından, yerine geçici olarak muhafazakar Çay Partisi hareketi kurucularından Mark Meckler getirildi.

Meckler, yaptığı açıklamada, "ifade özgürlüğü, gizlilik ve sivil diyaloğu koruyan" bir sosyal medya platformu olacaklarını belirtti.

DONALD TRUMP DESTEKÇİLERİ TERCİH EDİYORDU

Çoğunlukla eski ABD başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından tercih edilen Parler, 6 Ocak'taki Kongre baskının ardından Amazon'un web sunucu hizmetini kesmesi sonucu çevrim dışı kalmıştı.

Apple ve Google da ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'i uygulama mağazasından çıkarmıştı.

(AA)

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