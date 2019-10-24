HABER

- Sosyal medya üzerinden 2 maymun satmaya çalışan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Sayın abonelerimize, Daha önce geçtiğimiz, bu haberde de  iptal  iki ayrı fotoğraftaki kişinin  içeriğiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın abonelerimize,

Daha önce geçtiğimiz, bu haberde de iptal iki ayrı fotoğraftaki kişinin içeriğiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Kullanılmamasını rica ederiz.

Demirören Haber Ajansı

------------------------------

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) 'Sanal Devriye' polislerinin tespit ettiği, sosyal medyada 2 maymun satmaya çalışan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Sanal Devriye' ekipleri, yasadışı yollardan Irak'tan yurda sokulan 2 maymunun sosyal medya üzerinden satılmaya çalışıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık polisleri şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilan üzerinde anlaşmaya vararak, şüpheliyle buluşma ayarladı. Kaçakçılık polisleri 'Örümcek' ve 'Rhesus' cinsi maymunları görmek üzere alıcı gibi davranarak şüpheli Y.T.'nin Zeytinburnu'ndaki evine gitti. Polis ekipleri şüphelinin 6 aylık olanı 7 bin ve 4 aylık olanı ise 8 bin 500 liraya satmaya çalıştığı 2 maymuna el koydu.

'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) gereği, alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Y.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Y.T.'nin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Maymunların, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Büyükşehirin yaptığı 6 kavşaktan 141 milyon 350 bin araç geçtiBüyükşehirin yaptığı 6 kavşaktan 141 milyon 350 bin araç geçti
Elbistan’da 500 kınalı keklik doğayla buluştuElbistan’da 500 kınalı keklik doğayla buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Terör örgütü YPG/PKK kiliseyi üsse çevirmiş!

Saldırıları buradan yapmışlar!

Maltepe'de fatura ödemeye giden vatandaşlara dolandırıcılık şoku

Fatura ödemeye giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.