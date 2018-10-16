Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaretten tutuklandı

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. tutuklandı.
İl merkezinde ikamet eden F.Ş., sosyal medya hesabı facebook üzerinden Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlara tepki gösterilirken, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlatarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede adresi belirlenen F.Ş. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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