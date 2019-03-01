Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Kadir Gökçek (26), sosyal medya hesabı üzerinden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Kayseri Kocasinan ilçesinde yaşayan Kadir Göçek, sosyal medya hesabı üzerinden, iddiaya göre Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler içeren yorum ve paylaşımlarda bulundu. Yapılan paylaşımları görenler, durumu polise bildirdi. Yapılan paylaşımları inceleyen polis ekipleri, Kadir Gökçek'i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökçek, cezaevine götürüldüğü sırada, "Ben vatanımı seviyorum. Şahsi bir kinim yok. Sadece bireysel olarak bir paylaşım yaptım. Özür dilerim" dedi.

