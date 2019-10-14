Sosyal medya üzerinden bir araya gelen gençlerden yürekleri ısıtan davranış

Adıyaman’da sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup genç, çöplük alanındaki sokak köpeklerinin karınlarını doyurup sevdiler. Gençlerin hareketi yürekleri ısıttı.

Adıyaman’da öğrenci, esnaf ve memurlardan oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, sosyal medya üzerinde bir araya gelerek sokak hayvanlarını korumak, onlara sahip çıkmak ve beslemek için etkinlik düzenledi. Kendilerine ‘Adıyaman Sokak Hayvanlarını Besleme Gönüllüleri’ ismini veren grup, mamalar ve sularla Sitilce mevkiindeki Adıyaman çöplüğüne gitti. Buradaki köpeklere mama ve su veren grup, köpekleri sevmeyi de ihmal etmedi. Onların hem karnını doyuran hem de seven grup, bunu geleneksel hale getireceklerini dile getirerek, diğer vatandaşların da hayvanlara daha duyarlı olmalarını istediler. Herkesin ev ve iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakarak sokak hayvanlarına yardımcı olunabileceğini vurgulayan grup, çöplük alanında besledikleri köpeklerle bir süre zaman geçirdi.

Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını isteyen Erdinç Gürkan, “Hayvanlarımız burada, geldik beslemeye. Mamamızı, suyumuzu aldık. Ara sıra beslemeye geliyoruz. Şehir merkezi dışında çöplük tarafında baya bir köpek ve hayvanımız var, bunları besliyoruz. Herkesten ricam, herkes bir kap mamayı veya bir kap suyu eksik etmesin. Çünkü bu yaşamda hep beraber yaşıyoruz. Onların dili yok. Gerçekten onların ihtiyacı var, duyarlılık gösterelim, bu köpeklerin kimseye zararı yok” dedi.

Şükrü Aydın ise, “Herkesin bu konuda elinden geleni yapmasını diliyorum. Bir kap su, bir kap mama, emin olun hayat kurtarıyor” şeklinde konuştu.

Sokak hayvanlarını sevmekten ve beslemekten oldukça mutlu olduğunu belirten Büşra Arslan, “Buraya geldiğimizde hayvanları çok aç gördük. Onları besledik. Yanımızda mamalar ve sular getirmiştik. Bu anlamda onların susuzluğunu ve açlığını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz. Tabii ki bunlar yetmiyor. Bu konuda halkımızın da bizlere yardımcı olması gerekiyor. Çünkü onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. Bir kap su, bir kap mamaya ihtiyaçları var sadece” diye konuştu.