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Sosyal medya üzerinden cinsel taciz ve şantaj iddiasına bir tutuklama

25.02.2021 19:17 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da 15 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunarak şantaj yapan bir kişi yakalanarak nöbetçi savcılık tarafından tutuklandı.Afyonkarahisar’da sosyal medya platformu üzerinden oluşturduğu sahte hesapla 15 yaşında lise 9.

Afyonkarahisar’da 15 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunarak şantaj yapan bir kişi yakalanarak nöbetçi savcılık tarafından tutuklandı.
Afyonkarahisar’da sosyal medya platformu üzerinden oluşturduğu sahte hesapla 15 yaşında lise 9. sınıf öğrencisi olan iki kız çocuğuna karşı müstehcenlik, cinsel taciz ve şantaj suçunu işlediği tespit edilen Mehmet O. isimli şahıs polis tarafından Sinanpaşa ilçesindeki ikamet adresinde yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında şahsın kullandığı cep telefonu üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 6 adet çocuklara ait müstehcen fotoğraf ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet O., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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