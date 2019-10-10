Sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli video paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Erzurum’da sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli videolar paylaşan bir sayfa yöneticisi yakalanarak tutuklandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman personelce yapılan çalışmalar da, Twitter sosyal paylaşım sitesinde ‘erzurum itiraf’ isimli kullanıcı profilinin çocuklara ait cinsel içerikli video, resim paylaşımı yapıldığı siber takip çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 1 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda arama yapılırken 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda suç işlemekte kullanılan dijital materyallere el konuldu. Şüpheli şahıs M.K. çıkarıldığı mahkemece TCK-226 suçundan tutuklandı.

