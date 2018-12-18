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Sosyal medya üzerinden davet eden öğrencilere menemen yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç.

Sosyal medya üzerinden davet eden öğrencilere menemen yaptı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kendisini, sosyal medya üzerinden evlerine davet eden öğrencileri kırmadı. Büyükakın, öğrenci evine gitti ve menemen yaptı. Gençlerle birlikte yer sofrasına oturan Başkan Büyükakın, öğrencilik yıllarına dair anılarını anlattı.
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya üzerinden kendisini Körfez Mahallesi'ndeki evlerine davet eden öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Büyükakın,öğrenci evinde mutfaktaki ocağın başına geçip menemen yaptı. Daha sonra da öğrencilerle birlikte yer sofrasına oturup menemen yedi. Öğrencilerle sohbet eden Büyükakın, öğrencilik dönemlerine ait anılarını paylaştı. Büyükakın’ın evlerine gelip, menemen yapması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen öğrencilerden Osman Görçek, “Biz sosyal medya üzerinden davet edince geleceğini düşünmemiştik. Ancak hem geldi hem de menemeni kendi elleriyle yaptı. Çok mutlu olduk. Bu sürprizi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım” dedi.

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Sosyal medya üzerinden davet eden öğrencilere menemen yaptıSosyal medya üzerinden davet eden öğrencilere menemen yaptı

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