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Sosyal medya üzerinden DHKP/C propagandasına 2 gözaltı

25.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden DHKP/C propagandasına 2 gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi. 2 şahsa yönelik, jandarma tarafından 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 158 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli şahısların gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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