HABER

Sosyal medya üzerinden 'kehribar' diye aldığı tespihler, değersiz çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde tespih koleksiyoncusu Mehmet Hunu, 'kehribar' taşından yapıldığı belirtilen tespihleri sosyal üzerinden 350 lira ödeyerek sipariş verdi.

Dündar KUNDAKÇI/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde tespih koleksiyoncusu Mehmet Hunu, 'kehribar' taşından yapıldığı belirtilen tespihleri sosyal üzerinden 350 lira ödeyerek sipariş verdi. Gelen tespihlerin maddi değerinin ise birkaç lira olduğu belirlendi.

Göksun'da yaşayan tespih koleksiyoncusu Mehmet Hunu, sosyal medya üzerinden satılan 'kehribar' taşından yapıldığı belirtilen 18 tespihi 350 lira ödeyerek satın aldı. Gelen kargoyu parasını ödeyerek teslim alan Hunu, içinden çıkan tespihleri görünce şoke oldu.

Maddi değeri birkaç lira olan tespihleri görünce dolandırıldığını anlayan Hunu, "Bu ürünleri sipariş ettiğimizde bize kapıda ödeme yapılacağını söylediler. Kargoya ücretini ödemeden ürünleri görme şansın zaten yok. 350 lira ödeme yapıp, paketi açtığımda da piyasa değeri 1-2 lira olan tespihlerle karşılaştım. Benim canım yandı, diğer insanların böyle aldatılmaması için dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Kafkasör yaylası boğa güreşleri başladıKafkasör yaylası boğa güreşleri başladı
Şırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışmasıŞırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.