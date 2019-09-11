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Sosyal medya üzerinden şehit ailelerine hakaret eden zanlı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan zanlı polis ekiplerince Zeytinburnu’nda gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden Bahoz Erdal adını kullanarak şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan şahsın kimliği tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan zanlı polis ekiplerince Zeytinburnu’nda gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden Bahoz Erdal adını kullanarak şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan şahsın kimliği tespit edildi. İ.H.S. isimli şahsın Zeytinburnu’nda ikamet ettiğini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. İ.H.S. bugün Zeytinburnu’nda yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri İ.H.S.’nin yaşadığı eve giriş yaptığı sırada şüphelinin kız kardeşi olduğu belirlenen H.K.S. isimli şahıs polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi. H.K.S.’nin polis ekiplerine, “Katiller bir oğlum var onu yetiştirip PKK’ya yollayacağım. Sizleri öldürteceğim. Her gün PKK’ya dua ediyorum. Her gün birçok polis gebertsin diye” dediği öğrenildi. Polislere yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden H.K.S. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

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