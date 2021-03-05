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Sosyal medya üzerinden ’şehitlere hakaret eden’ kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

05.03.2021 19:13 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya üzerinden ’şehitlere hakaret eden’ kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken ’Tatvan şehitlerine hakaret ettiği’ iddia edilen kadın, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B.

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken ’Tatvan şehitlerine hakaret ettiği’ iddia edilen kadın, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken ’Tatvan şehitlerine hakaret ettiği’ iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi Y.B.’yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.B. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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