HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medya üzerinden ’şehitlere hakaret eden’ kadın gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden ’şehitlere hakaret eden’ kadın gözaltına alındı

05.03.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken ’Tatvan şehitlerine hakaret ettiği’ iddia edilen genç kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B.

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken ’Tatvan şehitlerine hakaret ettiği’ iddia edilen genç kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken ’Tatvan şehitlerine hakaret ettiği’ iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi Y.B.’yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Teoman Sancar'a şantajda yeni gelişme! Teoman Sancar'a şantajda yeni gelişme!
Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

5 Mart gelinim mutfakta puan durumu

5 Mart gelinim mutfakta

Meral Akşener şehit haberini esnaf ziyaretinde aldı

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Manisa, Mardin, Mersin, Muğla'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

4 il için kısıtlama kararı farklı

Canlı yayında duygusal anlar: Şehit komutanın arkadaşıydı! O satırları gözleri dolarak okudu

Canlı yayında duygusal anlar: Şehit komutanın arkadaşıydı! O satırları gözleri dolarak okudu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.