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Sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 11:35 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıs, Arnavutköy’de düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medya sitesi üzerinden başka bir isim altında yasadışı silah ticareti yapan bir şüpheliyi tespit etti.

Beylikdüzü’nde sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıs, Arnavutköy’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medya sitesi üzerinden başka bir isim altında yasadışı silah ticareti yapan bir şüpheliyi tespit etti. Sosyal ağ sitesi üzerinden “U.Ç.“ isimli kullanıcı hesabı açılarak birbirinden farklı silah fotoğrafları paylaşıldığını ve bu site üzerinden silah satışına dair pazarlık yapıldığını belirleyen emniyet ekipleri, söz konusu sosyal medya hesabını izlemeye aldı. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezi yanındaki boş arazide alıcı kişilerle buluşma sağlanarak satışın gerçekleştirildiğini, şüpheli şahsın söz konusu yere otomobille geldiğini tespit eden emniyet ekipleri, önce plakadan araç sahibine ulaştı. Silah ticareti yapan şüphelinin kullandığı aracın S.K. adlı bir kadına ait olduğu belirlendi. S.K. ile ilgili yapılan araştırmalarda, aracı o tarihte erkek arkadaşı Mesut T.’nin (33) kullandığı bilgisini verdi. İfadeler doğrultusunda çalışmalarını genişleten polis, önceki gün şüpheli Mesut T.’nin Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan evinin çevresi kuşattı. Operasyonda şüpheli aracına bindiği anda yakalanarak gözaltına alındı. Mesut T.’nin üstünde ve araçta yapılan aramalarda 6 adet seri numaraları zımparalanmış ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi. “Silah imal ve ticareti” suçundan dün adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere ‘adli kontrol‘ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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