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Sosyal medya üzerinden tacize gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'da inşaat işçisi A.A.

Sosyal medya üzerinden tacize gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da inşaat işçisi A.A. (41), bir kadına sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, A..A., evli ve 3 çocuk annesi kadına sosyal medya üzerinden mesaj göndererek cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Taciz içerikli resim ve mesajlar gönderip, kadına cinsel ilişki talebinde bulunduğu öne sürülen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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