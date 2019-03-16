Sosyal medya üzerinden tanıştığı kadın ve yakınları tarafından gasp edildi

Van’da sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu kadın ve yakınları tarafından bıçakla tehdit ettikleri kişiyi gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, F.K. isimli şahsın 12 Mart 2019 günü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine giderek yaklaşık 15 gün önce sosyal medya üzerinden tanıştığı bayan ile yüz yüze görüşmediğini, bayan sürekli olarak kendisiyle yüz yüze görüşmek için ısrar ettiğini ve 12 Mart 2019 günü akşam saatlerinde İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarına gittiğinde 5 erkek şahsın kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra bıçakla tehdit ve gasp edildiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, alınan bilgiler çerçevesinde şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti yapıldığı belirtilen açıklamada, “Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; F.K.’nın şüpheliler ile irtibat kurdurulması sağlanmış ve şüphelilere 10 bin TL para vermek için Şemsiyeli Sokak üzerinde buluşmaları sağlanmış. Belirtilen yere gelen S.C, H.C., G.E., S.E., N.G., M.S. ve yabancı uyruklu (Bayan) F.O. isimli 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında 1 adet otomobil anahtarı, 1 adet cep telefonu ve 2 adet işyeri anahtarı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca H.C., S.C. ve N.G. tutuklanırken, M.S., G.E. ve F.O. Cumhuriyet Savcılığınca serbest, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” denildi.