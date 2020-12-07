HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu

Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu

07.12.2020 17:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu

Elazığ'da market sahibi A.S. (28) sosyal medya üzerinden tanışıp, tartıştığı D.S. (21) adlı kadını, çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan D.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.S. gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sosyal medyadan tanışan A.S. ve D.S., henüz bilinmeyen nedenle internet üzerinden tartıştı. Tartışma sırasında A.S., kadını marketine çağırdı. İş yerine gelen D.S. ve A.S. arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında A.S., tabanca ile D.S.'yi bacağından vurarak, yaraladı.

ce6b7c54b15ba3a741cc8cdd7d0d1512

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S. gözaltına alınırken, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen D.S. tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Temel kazısında heyecanlandıran keşifTemel kazısında heyecanlandıran keşif
30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

Aldatma itirafı sonrası son haliyle gündemde

Aldatma itirafı sonrası son haliyle gündemde

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Evin temelinde çıkan tarihi eser merak konusu oldu

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sosyal medyadan başkasıyla konuştuğu için eşini bıçakla yaralayan sanığa 12,5 yıl hapis

Başkasıyla konuştuğu için eşini bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

Kahreden olay! Hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki Bahar feci şekilde can verdi

15 yaşındaki kıza sarkıntılık iddiasına 6 yıl 9 ay hapis

15 yaşındaki kıza sarkıntılık etmişti! Mahkemeden flaş karar

Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Haliç köprüsünde feci kaza!

Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor

Endişe yaratan görüntüler sonrası harekete geçildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.