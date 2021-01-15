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Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 kişiye gözaltı

15.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 kişiye gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şahıs eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şahsa yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Malatya’da, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şahıs eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şahsa yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği, 9 adet örgütsel içerikli yayın ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahısların gözaltına alındıkları belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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