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Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan zanlılardan 5’i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Adana’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Adana’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis, bir süre sonra zanlıları, internet üzerinden tek tek tespit etti. 28 Ekim günü şafak vakti Hatay ve Adana’daki adreslere özel harekatın da katıldığı 500 polisle yapılan baskında 19 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 5’i tutuklanırken, 10 zanlı adli kontrol şartı ile, 4 şüpheli de savcılık kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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