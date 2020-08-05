Sosyal medya uzmanından "Teknolojiyi kontrolsüz kullanan çocuklar obez oluyor" uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin çocuklar tarafından eğitim ve öğretim alanında kullanımının düşük, oyun ve zaman tüketmek amacıyla kullanımının ise yüksek olduğunu söyledi.

EBEVEYNLER HATA YAPIYOR

Ebeveynlerin kendi sosyal hayatlarındaki rahatlığı sağlamak uğruna çocukları cep telefonu, bilgisayar ya da tablete yönlendirerek hata yaptığını belirten Eraslan, şöyle konuştu:

"Akşam ezanıyla eve giren çocukların yerini ancak şarjı bitince sosyalleşebilen bir nesil aldı. Prizlere yakın yaşayan, tuvalete dahi cep telefonu ya da tabletle giden çocuklar obezite, duruş bozukluğu, duygusal ve sosyal bozukluklar yaşamaya başladı. Ebeveynlerin gerçek hayatın daha güzel ve eğlenceli olduğunu, teknolojik aletlerin sadece bir araç olarak kullanılması gerektiğini çocuklarına anlatması gerekiyor. Fakat tam tersine anne ve babalar 'Sen gidip tabletinle oynasana' diyerek, kendilerine zaman oluşturmanın formülünü kontrolsüz teknoloji kullanımıyla sağlıyor. İleride çocuklarını hastane hastane gezdirip 'neden bu kadar kilo aldı' sorusunun cevabı çok açık. Çünkü çocuklar dağda, kırda koşmak yerine tabletin içindeki karakterleri koşturdu."