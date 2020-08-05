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Sosyal medya uzmanından "Teknolojiyi kontrolsüz kullanan çocuklar obez oluyor" uyarısı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yeni neslin teknolojiyi kontrolsüz bir şekilde kullandığını belirterek, başta "obezite" olmak üzere ileride yaşanacak sosyal ve fiziksel bozukluklara ilişkin ebeveynleri uyardı.

Sosyal medya uzmanından "Teknolojiyi kontrolsüz kullanan çocuklar obez oluyor" uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin çocuklar tarafından eğitim ve öğretim alanında kullanımının düşük, oyun ve zaman tüketmek amacıyla kullanımının ise yüksek olduğunu söyledi.

EBEVEYNLER HATA YAPIYOR

Ebeveynlerin kendi sosyal hayatlarındaki rahatlığı sağlamak uğruna çocukları cep telefonu, bilgisayar ya da tablete yönlendirerek hata yaptığını belirten Eraslan, şöyle konuştu:

"Akşam ezanıyla eve giren çocukların yerini ancak şarjı bitince sosyalleşebilen bir nesil aldı. Prizlere yakın yaşayan, tuvalete dahi cep telefonu ya da tabletle giden çocuklar obezite, duruş bozukluğu, duygusal ve sosyal bozukluklar yaşamaya başladı. Ebeveynlerin gerçek hayatın daha güzel ve eğlenceli olduğunu, teknolojik aletlerin sadece bir araç olarak kullanılması gerektiğini çocuklarına anlatması gerekiyor. Fakat tam tersine anne ve babalar 'Sen gidip tabletinle oynasana' diyerek, kendilerine zaman oluşturmanın formülünü kontrolsüz teknoloji kullanımıyla sağlıyor. İleride çocuklarını hastane hastane gezdirip 'neden bu kadar kilo aldı' sorusunun cevabı çok açık. Çünkü çocuklar dağda, kırda koşmak yerine tabletin içindeki karakterleri koşturdu."

"ÇOCUKLARIN HAYATI PRİZE BAĞLI''

Eraslan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2018 yılında yapılan "Türkiye’de Çocukların Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması" verilerine de değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Verilerine göre ilköğretim öğrencilerinin yüzde 41'inin bilgisayarları kendi odasında. Çocukların yüzde 56'sı cep telefonunu her gün kullanıyor. Öğrenciler, tek bir iletişim aracı seçmek zorunda kalsalardı hangisini seçeceklerine yönelik soruya yüzde 75 oranla cep telefonu yanıtını verdi. Çocukların hayatı prize bağlı. Elektrik gittiğinde konuşamayan, dertleşemeyen bir nesil yetiştirmemek lazım. Burada görev bizlere, ebeveynlere düşüyor."

Artan ekran kullanımının beraberinde omurga, omuz, dirsek, el ve el bileğinde ağrılara yol açıp hareket kısıtlılıkları ile birlikte yaşam kalitesinde azalmaya yol açtığına işaret eden Eraslan, "Literatürde tablet, bilgisayar, cep telefonu gibi kullanım yaygınlığı artan teknolojik cihazların fiziksel gelişim üzerindeki bu olumsuz etkilerinin yanı sıra, zamanın büyük bölümünde internet kullanan ve bilgisayar oyunları oynayan çocukların sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, bu çocukların öz güvenlerinin düşük, sosyal endişe düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Teknolojiyi doğru kullanmayı öğrenmek zorundayız." dedi.

AA

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