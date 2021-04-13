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Sosyal medyada "#12 Nisan" etiketiyle paylaşım yapan şüpheliyle ilgili yeni gelişme

13.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sosyal medyada, "12 Nisan" etiketiyle kadınlar aleyhine olumsuz paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, adliyeden serbest bırakıldı.

Sosyal medyada "#12 Nisan" etiketiyle paylaşım yapan şüpheliyle ilgili yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, 12 Nisan etiketiyle olumsuz paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, paylaşımda bulunan 2 şüpheli tespit edildi.

DİĞER ŞÜPHELİ KOVİD-19 KARANTİNASINDAN ÇIKTI

Sarıyer'de ikamet ettiği belirlenen yaşı küçük G. H. gözaltına alındı. Diğer şüpheli hakkında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılamadı.

"Şaka amaçlı paylaşım yaptığını" iddia eden G. H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

(AA)

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sosyal medya Gözaltı

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