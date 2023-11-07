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Sosyal medyada "2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması" iddiası yayıldı! DMM'den yalanlama geldi

07.11.2023 15:40 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması" iddiasını yalanladı. DMM, sosyal medyadan "Netanyahu'dan açıklama" şeklinde yapılan haberlerin tamamen uydurma olduğunu belirtti.

Sosyal medyada "2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması" iddiası yayıldı! DMM'den yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yayılan ve bazı yayın organlarında yer alan "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık." iddiasının doğru olmadığını ifade etti.

"İDDİALAR TAMAMEN UYDURMADIR"

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DMM, dezenformasyon içeren haberlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık." iddiası doğru değildir.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır."

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netanyahu recep tayyip erdoğan

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