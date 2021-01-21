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Sosyal medyada 21.21.21 mesajları

21.01.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada 21.21.21 mesajları

Bugün 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü. Sosyal medyanın ilgisini çeken bu tarihlerle ilgili birçok isim güzel dileklerini paylaştı.

Bugün 21'inci yüzyılın 21'inci yılı.... Saatler az önce 21.21'i gösteriyordu. Hâl böyle olunca sosyal medyanın gündemi bir anda bu tarihe döndü.

Siyasilerin ve sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan temennilerini paylaştı.

İŞTE 21.21.21 PAYLAŞIMLARI

Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler "21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21.21'de de şehrimiz ve ülkemiz için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya gayretle devam ediyoruz" tweet'i attı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Vakitlerden #Diyarbakır 21. Asrın, 21. Yılı, 21. Günü, Saat 21.21 #Diyarbakır #21deBuluşalım" şeklinde bir tweet ile katıldı.

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal da "21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21’de gelecek güzel günlere, en iyi dileklerimle..." paylaşımında bulundu.

Belediyeler de resmi Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulunarak bu furyaya katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Bugün 21. Yüzyılın 21. Yılının 21. Günü’nde saat 21.21 ⏰ 6000 yıllık geçmişinle nelere tanıklık ettin Medeniyetlerin Beşiği Kayseri. Yarınlar senin Kayseri???? #HerŞeyKayseriİçin

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