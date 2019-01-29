Sosyal medyada Atatürk'e hakarete hapis cezası

Malatya'da, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan öğretmen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık M.K. ile avukatı katıldı.

Daha önceki savunmalarını tekrarlayan sanık M.K, "Ben paylaşımlarımda kesinlikle hakaret kastıyla hareket etmedim, amacım eleştirmekti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hangi paylaşımların bana ait olduğunu daha önce belirttim. O beyanım dışındaki paylaşımlar bana ait değildir. Çünkü benim 2016 yılının Aralık ayında Facebook hesabım çalınmıştı. Hatta çalan kişi arkadaşlarımdan kontör istiyormuş. Benim bundan daha sonra haberim oldu. Paylaştıklarım yanlış anlaşılmış ise özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme sanığa, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.