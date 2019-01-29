HABER

Sosyal medyada Atatürk'e hakarete hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:17 | Son Güncelleme

Malatya'da, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmene 10 ay hapis cezası verildi

Malatya'da, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan öğretmen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık M.K. ile avukatı katıldı.

Daha önceki savunmalarını tekrarlayan sanık M.K, "Ben paylaşımlarımda kesinlikle hakaret kastıyla hareket etmedim, amacım eleştirmekti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hangi paylaşımların bana ait olduğunu daha önce belirttim. O beyanım dışındaki paylaşımlar bana ait değildir. Çünkü benim 2016 yılının Aralık ayında Facebook hesabım çalınmıştı. Hatta çalan kişi arkadaşlarımdan kontör istiyormuş. Benim bundan daha sonra haberim oldu. Paylaştıklarım yanlış anlaşılmış ise özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme sanığa, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

- Olay

Malatya'da, sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla öğretmen M.K. hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan öğretmen, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

M.K, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, bir süre sonra tahliye edilmişti.

Malatya Cumhuriyet Savcılığınca M.K. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "Atatürk ve CHP ile laik kesime yönelik" hakaret ve suçlama içeren paylaşımlarına yer verilmişti.

İddianamede, sanık hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Binali Yıldırım cenaze törenine katıldıBinali Yıldırım cenaze törenine katıldı
Hayatı engelli kızının doğmasıyla değiştiHayatı engelli kızının doğmasıyla değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atatürk'e hakaret duruşma hapis cezası Malatya Malatya 5. Asliye Mahkesi öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.