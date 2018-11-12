Sosyal medyada Atatürk'e hakarete tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Derince ilçesinde ikamet eden U.K. hakkında, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret içeren paylaşımları yerel medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
Efsane isim hayatını kaybetti!
Ziya Selçuk'tan İmam Hatip lisesi açılışında dikkat çeken sözler
Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda
Ankara'da büyük sürpriz! İttifak görüşmesi...
7 askerimiz şehit olmuştu! İşte patlamanın nedeni
CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!
Eski karısının görüştüğü kişiyi eve çağırdı sonrası korkunç
Samsung'un yeni telefonu internete sızdı! Öyle bir...
11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı
Dikkat! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Apple açıkladı... 'Bu ürünlerimizde hata var'
Okuyucu Yorumları 0 yorum