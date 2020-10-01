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Sosyal medyada av paylaşımı yapan kişiye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

Konya’da avladığı yaban tavşanı ve bıldırcınların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan avcıya 8 bin 293 liralık ceza uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.

Konya’da avladığı yaban tavşanı ve bıldırcınların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan avcıya 8 bin 293 liralık ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü denetim ve takiplerini sosyal medyada da devam ettiriyor. Bu çerçevede yasa dışı av yapan kişileri takip altına alan Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, avladığı 2 yaban tavşanı ve 8 bıldırcının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı tespit edilen avcı hakkında cezai işlem uyguladı. Avcıya av dönemi dışında yaban tavşanı avı yaptığı ve avlanma esas ve usullerine uymadığı gerekçesiyle toplamda 8 bin 293 liralık para cezası kesildi.

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