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Sosyal medyada bahis dolandırıcısına 9 bin TL kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

ANKARA'da özel bir hastanenin danışma bölümünde çalışan Akif Ada (39), sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinde iddia oynayarak, yüklü miktarda para kazandığının reklamını yapan kişi ile iletişime geçti.

Sosyal medyada bahis dolandırıcısına 9 bin TL kaptırdı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da özel bir hastanenin danışma bölümünde çalışan Akif Ada (39), sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinde iddia oynayarak, yüklü miktarda para kazandığının reklamını yapan kişi ile iletişime geçti. Ada, önce bu kişinin iddia kuponuna ortak olmak için 500 TL, sözde kazandığı 156 bin TL'yi alabilmek için de havale ve vergi masrafı olarak 8 bin 500 TL yatırdı. Dolandırıldığını anlayan Ada, suç duyurusunda bulundu.
Akif Ada, geçtiğimiz ay iş yerinde sosyal medya hesabına gelen mesajı tıklayınca, yaşa dışı bahis sitesinde iddia oynayarak, yüklü miktarda para kazandığının reklamını yapan kişinin videosuyla karşılaştı. 'İsmail Eski' adındaki bu kişiye mesaj atan Ada, kendisinin de yıllardır iddia oynadığını; ancak para kazanamadığı söyledi. Şüpheli, para kazandığını iddia ettiği kuponları Ada'ya gönderdi ve telefon numarasını yazarak, kendisini aramasını istedi. Ada, para kazanmak umuduyla konuştuğu kişiye inanarak oynayacağı kupona ortak olmayı kabul etti. Ada, verilen hesaba 500 TL yatırdı. 1 gün sonra kuponun tuttuğu yönünde mesaj alan Ada, kazandığı sözde 156 bin lirayı alabilmek için havale ve vergi masrafı olarak da 8 bin 500 lira gönderdi. Parayı gönderdikten sonra Ada'ya, resmi işlemleri yapacağı söylenen 'Şeyma' isimli bir kadının sosyal medya hesabı eklettirildi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bu hesaba ve diğer hesaba attığı mesajlara karşılık alamayan, aradığı telefonu da açan olmayınca dolandırıldığını anlayan Ada, Avukat Onur Yusuf Üregen aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ada, kendisini dolandıran kişiye, "Niye açmıyorsun telefonu. Ne oldu benim param kardeş?", "Bu nasıl bir iş, nasıl bir vurgun bana söylesene. Ocağıma incir ağacı diktiniz" yönünde mesajlar attığını; ancak bir cevap alamadığını söyledi. Ada, sosyal medya ve telefon aracılığıyla gelen bu tür mesajlara inanılmaması gerektiğini söyleyerek dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını istedi.
Avukat Üregen de, bu şekilde dolandırılan çok sayıda kişinin kendilerine müracaat ettiğini belirterek, "Devletin onay verdiği bahis siteleri dışında iddia oynayanlar ya dolandırılıyor ya da devlet bu sitelerde oynayanların hesaplarına bloke koyuyor. Benim insanlara önerim; devletin onay verdikleri dışındaki bahis sitelerinde oyun oynamamaları" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medyada bahis dolandırıcısına 9 bin TL kaptırdıSosyal medyada bahis dolandırıcısına 9 bin TL kaptırdıSosyal medyada bahis dolandırıcısına 9 bin TL kaptırdıSosyal medyada bahis dolandırıcısına 9 bin TL kaptırdı

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