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Sosyal medyada ‘Barış Pınarı Harekatı’na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 20:35 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan sınırötesi ‘Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından bölücü terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, geçtiğimiz günlerde örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapılmış, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan sınırötesi ‘Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından bölücü terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, geçtiğimiz günlerde örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapılmış, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir şüpheli ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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