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Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı: 1’i ağır 3 yaralı

21.03.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada tartıştığı genç ve yanındaki arkadaşlarına kurşun yağdıran bir kişi kayıplara karıştı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada tartıştığı genç ve yanındaki arkadaşlarına kurşun yağdıran bir kişi kayıplara karıştı. Meydana gelen olayda biri ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 06.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi 3156 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet D. ile Ayhan Ege O. (19), daha önce sosyal medya üzerinden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Bu sabah ise arkadaşlarıyla fırına giden Ayhan Ege O. ile Ahmet D. yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Ahmet D., silahıyla Ayhan Ege O. ile arkadaşları Gökhan Başar Ç. (19) ve Üveys Y.’ye (18) ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ayhan Ege O. ve Gökhan Başar Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Üveys Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevre güvenliği sağlarken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Öte yandan yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan gençlerden Üveys Y.’nin karın ve bacak kısmından 3 mermi ile yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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