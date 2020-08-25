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Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşım yapan kadın için Bakanlık harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kucağında bebeğiyle çektirdiği uygunsuz fotoğrafları ve mesajları paylaşan Elif Sarı ile ilgili harekete geçti. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı, çocuğun sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemlerin yapılacağı duyuruldu.

Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşım yapan kadın için Bakanlık harekete geçti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası bakanlık tarafından gerekli takibin başlatıldığı belirtilerek, "Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderildi. Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

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Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, "Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.

DHA

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