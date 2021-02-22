Sosyal medyada 'bekarım' diyen koca suçlu bulundu

İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinin Palmi kentinde görülen boşanma davasında mahkeme, aldatma kanıtı bulunmasa bile sosyal medyadaki ifadelerin haysiyet kırıcı olabileceği gerekçesiyle kocayı kusurlu buldu.

İtalyan basınındaki haberlerde isimleri gizli tutulan çiftin boşanma davası 2016'da açıldı, ancak kararın çıkması yaklaşık beş yıl sürdü. Haberlere göre, kocanın Facebook hesabında kendisini bekar olarak tanıtıp, kadınlardan hoşlandığını yazması da boşanma davasında delil olarak ele alındı.

Palmi Mahkemesi, kocanın sosyal medyada kullandığı bu ifadelerin evlilik bağına saygı göstermediğine işaret ettiğine hükmetti. Mahkeme kararında, "Erkeğin sosyal medya profilinde paylaştığı bilgiler evlilik dışı bir ilişkiye dair net kanıt oluşturmasa da, eşinin haysiyetine kamuya açık biçimde ve üçüncü şahısların önünde zarar verici bir tutum teşkil etmektedir" denildi.

Hakim, bu tutumun 'sadık bir evlilik ilişkisi ile uyumsuz' olduğuna kanaat getirdi. Kocanın karısıyla gittikçe daha az ilgilenmesi, gece saatleri de dahil olmak üzere uzun süre eve gitmemesi de mahkeme kararına yansıdı. Ancak İtalyan basını kararda kilit etkenin adamın sosyal medya paylaşımları olduğunu yazdı.

Evliliğin sona ermesinde kusurlu taraf olduğuna hükmedilen adamın mahkeme masraflarını karşılamasına karar verildi.

