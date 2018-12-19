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"Sosyal medyada beyaz olmayan kadınlar daha çok saldırıya maruz kaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 01:37 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü ve yapay zeka şirketi Element AI'in İngiltere ve ABD'yi kapsayan araştırmasına göre, siyahi kadın siyasetçi ve gazeteciler, 2017'de sosyal medyada beyaz hemcinslerinden yüzde 84 daha fazla küfürlü mesaj aldı

LONDRA (AA) - İngiltere ve ABD'deki beyaz olmayan kadın siyasetçi ve gazetecilerin sosyal medyada beyaz hemcinslerine göre daha fazla saldırıya maruz kaldıkları ve her 30 saniyede bir "sorunlu mesaj" aldıkları belirlendi.

Uluslararası Af Örgütü ve yapay zeka şirketi Element AI, gönüllülerin desteğiyle İngiltere ve ABD'deki 778 kadın politikacının yanı sıra New York Times, The Guardian, The Daily Mail ve Breitbart gibi gazetelerin kadın çalışanlarıyla ilgili geçen sene yazılan 288 bin tweetin analiz edildiği "Troll Patrol" adlı bir çalışma yaptı.

Buna göre, siyahi kadınlarla ilgili her 10 mesajdan birinin "sorunlu" olduğu dikkati çekti. Siyahi kadın siyasetçi ve gazeteciler, 2017'de beyaz hemcinslerinden yüzde 84 daha fazla küfürlü mesaj aldı. Siyahi kadınlara Asyalı, Latin ve melez olanların eklenmesiyle bu oran yüzde 34 olarak gerçekleşirken, bu kadınların her 30 saniyede bir "sorunlu mesajlar" aldığı tespit edildi.

Uluslararası Af Örgütü yetkililerinden Milena Marin, 150 ülkeden 6 bin 500'den fazla gönüllüyle yapılan "Troll Patrol" projesiyle, "Twitter'ın ırkçılık, kadın düşmanlığı ve homofobinin kontrolsüz bir şekilde artmasına izin verilen bir yer olduğu iddiasını destekleyecek verilere ulaştıklarını" duyurdu.

Marin, siyasetçi kadınların genel olarak hedef alınmalarına rağmen beyaz olmayan kadınlarda bu oranın daha yüksek olduğunu, siyahi kadınlarda ise küfürlü mesajların orantısız bir şekilde arttığını belirlediklerini kaydetti.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, Twitter yetkililerinden defalarca platformdaki suistimalin oranı ve mahiyetiyle ilgili verileri yayımlamasını istediklerini ancak şirketin şimdiye kadar bunu yapmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere kadın sosyal medya Twitter

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