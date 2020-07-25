Sosyal medyada bir anda gündem oldu! "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Camii'de kıldıkları Cuma namazı sonrasın Fatih'te bir kahveciye uğradı.

Mekana girenler karşılarında iki lideri görünce şaşırırken Erdoğan ve Bahçeli bir masaya oturarak çevredekileri selamladı.

OTURDUĞU YERDEN SELFİE ÇEKTİ

O sırada dükkanda kahve içen bir genç kız ise Erdoğan ve Bahçeli’yle oturduğu yerden selfie çekti. O kareler sosyal medyada geniş yankı buldu. Fotoğrafı görenler "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi" esprisini yaptı.



