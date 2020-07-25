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Sosyal medyada bir anda gündem oldu! "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 01:52 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Camii'de kılınan Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte bir kahveciye uğradı. Kahvecide müşteri olarak bulunan bir genç kızın çektiği selfie sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada bir anda gündem oldu! "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Camii'de kıldıkları Cuma namazı sonrasın Fatih'te bir kahveciye uğradı.

Mekana girenler karşılarında iki lideri görünce şaşırırken Erdoğan ve Bahçeli bir masaya oturarak çevredekileri selamladı.

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OTURDUĞU YERDEN SELFİE ÇEKTİ

O sırada dükkanda kahve içen bir genç kız ise Erdoğan ve Bahçeli’yle oturduğu yerden selfie çekti. O kareler sosyal medyada geniş yankı buldu. Fotoğrafı görenler "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi" esprisini yaptı.

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