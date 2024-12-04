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  4. Sosyal medyada bu da oldu! Anne, oğlunun özel anlarını paylaşıp abonelikle satmaya çalıştı...

Sosyal medyada bu da oldu! Anne, oğlunun özel anlarını paylaşıp abonelikle satmaya çalıştı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.12.2024 12:45
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Bursa'da, 2 yaşındaki oğlu U.L.A.'nın velayetini almak isteyen baba, eski eşinin sosyal medyada oğlunun uygunsuz görüntülerini izlemek isteyenlere 5 bin lira karşılığında sattığını iddia ederek şoke edici bir suç duyurusunda bulundu. Ancak daha da korkunç olanı, oğlunu almak için İstanbul'a giden baba, eski eşini ve çocuğunu bulamayınca, çocuğunun kaybolduğuna dair başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Annenin savunması ise oğluyla birlikte tatile gittiği ve telefonunu kapattığı oldu.

Sosyal medyada bu da oldu! Anne, oğlunun özel anlarını paylaşıp abonelikle satmaya çalıştı...

Nilüfer ilçesinde yaşayan Serdar A. ve N.K., 2021 yılında severek evlenip, 8 ay süren evliliklerinden bir erkek çocuk sahibi oldular. Ancak zamanla şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldılar ve oğulları U.L.A.'nın velayeti annesi N.K.'ye verildi.

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Boşanmanın ardından Serdar A., Bursa’da yaşamaya devam ederken, N.K. ise 2 yaşındaki oğluyla İstanbul’a taşındı. Ancak kısa süre sonra, N.K.'nin, iddialara göre, oğlu U.L.A. adına sosyal medya kanalı açıp, çocuğunu emzirirken çektiği ve kendi kişisel görüntülerini yayınlayıp, izlemek isteyenlere yaklaşık 5 bin lira karşılığında abonelik satmaya başladığı öne sürüldü.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten Serdar A., suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı. N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diye kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

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DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞ

Serdar A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.

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DEVLET KORUMASINA ALINIP, 1 HAFTA SONRA ANNESİNE GERİ VERİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında acil koruma kararı verilmesi gerektiği belirtildi. İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından verilen ‘acil koruma’ kararının ardından devlet korumasına alınan çocuk, itirazı üzerine 1 hafta sonra, 27 Kasım’da anneye geri verildi. Bunun üzerine Serdar A. velayetin değiştirilmesi için dava açtı. Bursa 11’inci Aile Mahkemesi, 28 Kasım’da verdiği kararla U.L.A.’nın velayetinin tedbiren babasına verilmesine hükmetti. Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik’te yaşayan eski eşinin adresine giden Serdar A., evde kimseyi bulamadı. Eski eşine ve ailesine, cep telefonları kapalı olduğu için ulaşamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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‘OĞLUMU KAÇIRMIŞ OLABİLİR’

Oğluna 5 gündür ulaşamadığını söyleyen Serdar A., “Oğlumu almaya gittiğimde evinde yoktu. Kendisine de ulaşamıyorum, ailesi de telefonlarımı açmıyor. Oğlumu kaçırmış olabilir, belki de yurt dışına çıktı. Lütfen oğlumu bana verin. Ben onun odasını hazırladım. Ona oyuncaklar aldım. Hatta çocuğumu alsaydım, onunla pikniğe gidecektim. Lütfen neredeyse çıksın çocuğumu bana geri versin” diye konuştu.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise oğluyla birlikte tatile gittiğini ve rahatsız edilmemek için cep telefonunu kapattığını söyledi. Sık sık tatil yaptığını ve eski eşinin de bu durumu bildiğini söyleyen N.K., “Ben 3 gündür İstanbul’dayım. Karardan haberim var ama eski eşim çocuğumuzu almak için beni aramadı” dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kayıp anne baba
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