HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sosyal medya bu olayı konuşuyor... 3 günlük araç kiraladı, faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Dünyanın çevresini mi dolaştın?'

Sosyal medya bu olayı konuşuyor... 3 günlük araç kiraladı, faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Dünyanın çevresini mi dolaştın?'

27.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Giovanna Boniface isimli kadın, bir araç kiralama şirketinden 3 günlük araç kiraladı. Şirket kendisine, 36 bin kilometre yol yaptığı gerekçesiyle 8 bin dolarlık fatura kesti. Faturayı sosyal medyada paylaşan Boniface'in paylaşımına ‘Dünyanın çevresi yaklaşık 40 bin kilometre, Dünyanın çevresini mi dolaştın?’ yorumları geldi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Sosyal medya bu olayı konuşuyor... 3 günlük araç kiraladı, faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Dünyanın çevresini mi dolaştın?'

Kanadalı Giovanna Boniface, 13 Ağustos’ta bir araç kiralama şirketinden araç kiraladı ve yaklaşık 300 km yol yaptı ve aracı 16 Ağustos’ta iade etti. Şirket tarafından kendisine 8 bin dolarlık fatura gönderilince genç kadın, 36 bin 482 kilometre yol yaptığını gösteren faturayı 17 Ağustos’ta sosyal medyadan paylaştı. Boniface, faturayla birlikte yaptığı açıklamada “3 günde 36.482 km’lik yol yapabilir misin?” mesajını paylaştı.

43cb0bd4a453a83515adf61d7bb3dced

ÖNEMLİ FAKTÖR MEDYAYDI

Genç kadının paylaşımlarına gelen yorumlarda dünyanın çevresinin yaklaşık 40 bin kilometre olduğu, dünya rekoru kırdığı, en azından 29 kere benzin alması gerektiği gibi esprili yanıtlar geldi.

322e11b2e7acc7c424381a479198b8a7

Konuyla ilgili basına röportaj veren Giovanna Boniface, dün açıklama yaparak şirketin özür dilediğini ve kilometre bilgilerini giren kişinin hata yaptığını belirterek para iadesi aldığını açıkladı. Boniface ilgili paylaşımında “Çözüme götüren en önemli faktör medyaydı” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 yıl sonra ilk kez ezan okundu! "Döndük..."30 yıl sonra ilk kez ezan okundu! "Döndük..."
Sosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisiSosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisi
Safari faciasında son poz! Ölüme böyle el sallamışlarSafari faciasında son poz! Ölüme böyle el sallamışlar
Anahtar Kelimeler:
Kanada araç kiralama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

İlanı gören önce şaka sandı, sonra isyan etti

İlanı gören önce şaka sandı, sonra isyan etti

Dikkat çeken sözler! 'Eğer Tayyip Erdoğan olmasa...'

Dikkat çeken sözler! 'Eğer Tayyip Erdoğan olmasa...'

İlginizi Çekebilir

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.