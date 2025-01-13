Sosyal medyada bu tuzağa düştü! Çıplak fotoğraf sonrası istenilen paranın ardı arkası kesilmedi

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle tuzaklarına düşürdükleri kişileri tehdit edip parasını almaya devam ediyor. Son olayın yaşandığı adres ise İstanbul. Üsküdar'da ikamet eden 28 yaşındaki Mahmut K. ünlü isimlerin de sosyal medya üzerinden reklamını yaptığı iddia edilen 'OkCupid' adlı "sohbet et ve aşkı bul" sloganını kullanan bir çeşit flört uygulamasına üye oldu. Sonrasın da ise başına gelmeyen kalmadı. Uygulama üzerinden Ceren adlı bir kadınla tanışan adam sonrasında sosyal medya üzerinden iletişime devam etti. Sosyal medyadaki iletişim cep telefon numaralarının alınmasıyla da telefon üzerinden ilerledi.

KENDİ FOTOĞRAFINI ATTI, TUZAĞA DÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre ikili mesajlaşırken genç adam Ceren isimli kadına silinebilir şekilde tek görüntüleme yapılabilen yarı çıplak bir fotoğrafını attı.

Sonrasında Ceren'den kendisine ait olmayan bir adamın çıplak fotoğrafı geldi, "Bu fotoğraf senin, eğer para göndermezsen instagram'dan arkadaşlarına atacağım, parayı verirsen kimseye bir şey göndermem" dedi.

PARA İSTEĞİNİN SONU KESİLMEDİ

Panikleyen adam kendi banka hesabından Ceren'in gönderdiği hesaba önce 980 lira sonra yeniden para istendiğinde ise bin 500 lira olmak üzere toplamda 2 bin 480 lira para attı. Ancak para isteğinin ardı arkası kesilmedi. Neye uğradığını şaşıran adam şikayetçi olacağını söyleyince engellendi.

PANİKLETEREK YİNE PARA İSTEDİ

Mahmut K. karakola gitti ve "Beni kandıran kişiden şikayetçiyim" dedi. Mesajlaşmalarda Ceren adlı kişinin "Son kez soruyorum para gönder, göndermiyorsan devam ediyorum, sana son 5 dakika, sonrası umurumda değil, dekontu da at sonra sen yoluna, ben yoluma, hızlı düşün" diyerek karşı tarafı panikletmeye çalışıp bir erkeğe ait çıplak fotoğraflar attığı, Mahmut K.'nin ise para bulacağını söylediği konuşmalar şikayet dosyasına eklendi.

CEREN BÜLENT ÇIKTI

"Şantaj" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ceren ismiyle yazışma yapan hat sahibinin kimliği tespit edilemedi. Banka hesabının ise Ceren değil, Bülent K. isminde bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli olarak ifadesi alınan Bülent K. suçlamayı kabul etmedi.

"DAHA ÖNCE DE İFADEM ALINMIŞTI"

"Ceren isimli bir instagram hesabım yok. Hesabıma ait internet bankacılığını 2 defa kullandım ama sürekli şifre hatası verdiği için bir daha da kullanmadım. Yıllar önce içinde bin az para vardı, çektim ve hesapta para kalmamıştı. Daha önce de hesabın başka suçlarda kullanıldığına dair ifadem alınmıştı.

HESABIN SAHİBİ: BEN DE ŞİKAYETÇİYİM

Hesaba parça parça 30 bin lira para gelmiş, başka hesaplara hava edilmiş. Birkaç yıl önce cüzdanımı kaybetmiştim belki bununla ilgisi vardır. Hesabımı kim nasıl kullanabildi bilmiyorum. Banka hesabımı çirkin olaylara karıştıran kişilerden ben de şikayetçiyim" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bunun üzerine hesaptan ATM üzerinden QR kod kullanarak çekim yapan bir kişi tespit edilirken şüphelinin kimlik tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.