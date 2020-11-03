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Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı! Skandal görüntüyle ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 20:55 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö'nün ifadesi ortaya çıktı. M.Ö'nün emniyette verdiği ifadesinde, mahallede durumu olmayanlara dağıtmak için ikramları aldığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö, tutuklandı.

Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı! Skandal görüntüyle ilgili flaş gelişme

Geçen cuma günü meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören evlerde oturan vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.

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Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görülürken, sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahsın kimliğinin M.Ö. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

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M.Ö'nün emniyette verdiği ifadesinde, mahallede durumu olmayanlara dağıtmak için ikramları aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö, tutuklandı.

DHA

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