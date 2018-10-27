Sosyal medyada büyük tuzak!

Sosyal medya platformlarının günümüzde toplumun her kesimine hitap etmesi büyük bir avantaj olmasına karşılık, bu devasa bağlantı çemberleri kişisel siber saldırılar için zemin hazırlıyor. Sosyal ağları oltalama saldırılarını yaymak için kullanan saldırganların giderek daha fazla başarı sağladıkları gözleniyor. Saldırganların elde ettikleri başarı değişik ölçülerde de olsa, her saldırı kullanıcıların kişisel verilerinin çalınmasından finansal olarak dolandırılmalarına kadar pek çok maddi ve manevi zarar ile sonuçlanıyor.

STM Siber Tehdit Analistlerince; 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gerçekleştirilen analizlerde siber saldırganların “sahte reklam kampanyaları” vasıtasıyla Türk kullanıcılara yönelik oltalama saldırı kampanyaları düzenlendiği tespit edildi. Söz konusu siber saldırıların, sosyal medya platformları üzerinden reklam vererek, bankalar tarafından düzenlenen promosyonlar veya kart aidatlarının geri ödendiğine dair kişileri yanıltacak reklam görselleri ve web sayfaları kullanılarak gerçekleştirildiği gözlemlendi. Sosyal medya üzerinden yayınlanan reklamlarda ismi geçen bankaların web sayfalarına benzer sahte web sayfaları aracılığıyla kişisel bilgilerin yanı sıra kişilerin kredi kartı bilgileri de istenerek saldırılar gerçekleştiriliyor. Bu tip siber saldırılarda inandırıcılığı arttırmak için; otomobil, altın ya da kart aidatı geri ödemesi gibi kurbanların ilgisini çeken öğeler de sık sık kullanılıyor.