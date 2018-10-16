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Sosyal medyada canlı yayın yapıp yardım isteyen kız ailesine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

BURSA'da H.P.

Sosyal medyada canlı yayın yapıp yardım isteyen kız ailesine teslim edildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da H.P. (20) adlı genç kız, sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak, fuhuş çetesinin eline düştüğünü ileri sürüp yardım istedi. Polis tarafından bulunduğu yerden alınarak karakola götürülen H.P., ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.
Merkez Orhangazi ilçesindeki meydanda, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan H.P., fuhuş çetesinin eline düştüğünü ileri sürdü. Gözyaşları içinde konuşan H.P., can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.P.'yi bulunduğu yerden alarak polis merkezine götürdü. H.P., ifadesinde sosyal medyada yaptığı yayını hatırlamadığını, fuhuş çetesinin eline düşmediğini söyledi. H.P.'nin canlı yayındaki iddialarını araştıran polis, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen M.E.'nin de ifadesine başvurdu. Polisin araştırmasında, genç kızın canlı yayındaki iddialarının gerçek dışı olduğu belirlendi. H.P., Denizli'den gelen ailesine teslim edildi.

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Sosyal medyada canlı yayın yapıp yardım isteyen kız ailesine teslim edildi

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