HABER

Sosyal medyada canlı yayındayken, kaza yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi.

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Araçtaki Uğur Maden'in sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana gelen kazada, yaralanan olmadı. Kaza, öğle saatlerinde, Camili köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 37 AJ 146 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yaralananın olmadığı kaza anı, aracın ön koltuğunda oturan Uğur Maden'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayın dolayısıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçtakilerin kaza sonrası panik yaptığı anlar da yer aldı. Facebook'taki canlı yayını izlerken, kazayı görenler, 'geçmiş olsun' mesajları yazdı.

300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz' 300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz'
HDP Nazilli İlçe Başkanı Çakmakçı'ya gözaltıHDP Nazilli İlçe Başkanı Çakmakçı'ya gözaltı
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklamaKırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.