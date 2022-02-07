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Sosyal medyada çığ gibi büyüyen 'diş beyazlatma' akımı! Ölüme kadar götürüyor

07.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ardı ardına çıkan akımlara bir yenisi eklendi: Diş beyazlatma... Beğeni peşinde koşan kullanıcılar, diş beyazlatma videoları çekerek paylaşmaya başladı. Bazı videolarda kişiler, karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazılarından ise dişlerdeki beyazlığın sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile fırçalamak olduğunu söyleniyor. Uzmanlar, alerjik reaksiyon durumunda ölüme kadar götürebileceği uyarısında bulundu.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen 'diş beyazlatma' akımı! Ölüme kadar götürüyor

Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan akımlara şimdi de 'diş beyazlatma' eklendi. Bazı videolarda kullanıcılar, karbonat ve diş macunu gibi maddeleri alüminyum folyoya dökerek dişine yapıştırıyor. Bazılarında ise yine karbonat, diş macunu ve limon gibi maddelerle dişlerini fırçalıyor. Kullanıcılar paylaştığı videolarda 'diş beyazlığının sırrı'nı verdiklerini iddia etseler de durum o kadar basit değil. Diş hekimleri, bu uygulamaların ölüme kadar götürebileceğini ifade etti. İşte sosyal medyanın yeni akımındaki tehlikeler...

Sosyal medyada gençler birbirlerine diş beyazlatma tavsiyeleri verdikleri videolar paylaşmaya başladı. Bu videoların bazılarında videoyu çeken kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazı sosyal medya fenomenleri ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak için olduğunu öne sürüyor. Uzmanlara göreyse bu videoların çoğu aldatmaca. Çoğu kişi farklı bir işlemle dişlerini beyazlatarak, çektiği videodaki önerinin diş beyazlığının sebebi olduğunu öne sürüyor. Bu tarz uygulamalar diş hekimlerine göre de dişi beyazlatmak yerine diş minesine zarar vererek, dişin ömrünü kısaltıyor.

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"HEM SAĞLIK AÇISINDAN HEM DE DİŞLER AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ"

Diş Hekimi Arzu Yalnız "Evde eğer hekim kontrolü yoksa, hekimin verdiği aparatlar yoksa, evde diş beyazlatmak mümkün değil. Son zamanlarda bizim de sosyal medyada gördüğümüz, alüminyum folyonun içerisine çeşitli diş için zararlı malzemeleri koyarak ağızda tutulması hem sağlık açısında hem de dişler açısından çok tehlikelidir. Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu sağlık açısından çok tehlikeli, diş açısından da dişin minesini yumuşatan dişe zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemlerdir bunlar" dedi.

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"ALERJİK REAKSİYON VARSA ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Arzu Yalnız "Zehirler, ölüm kişiden kişiye değişir. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa evet ölüme kadar götürebilir. Sirke, karbonat, limon aslında içerisinde asit içeren şeyler ile diş fırçalamak dişin minesini etkiler. Dişin minesi ne kadar kalın ve pürüzsüz ise dişin beyazlığı o kadar fazladır. Bu tarz şeylerle dişin minesine karşı bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Dişin minesi aşındıkça diş daha da sararır. Dişi kaybetmenize kadar bu uygulamaların sonu. Bu tür sosyal medya akımları aslında pratik gibi gözükse de bir yanıltmacadır. Sonuç bazen filtre ile bazen de kişinin başka bir işlemi sonucunda olmuştur. Bu tür gençlerin kanmamasını öneririm. Bu tarz aldatmacalar sonucunda dişiniz 1 ton açıldıysa 3 ton geri koyulaşabilir" diye konuştu.

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(DHA)

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